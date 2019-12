Ruiz x Joshua 2 tem ingressos mais caros que Mayweather x Pacquiao

Recordes no esporte foram feitos para serem quebrados. No boxe não é diferente. A luta entre Andy Ruiz Jr. x Anthony Joshua 2, sábado, tem ingressos mais caros que o duelo entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, em maio de 2015.

Naquela oportunidade, com bilhetes de até US$ 10 mil, o evento no MGM Hotel, em Las Vegas, rendeu US$ 72.198.500,00 com a negociação de 16.219 entradas. Desta vez, a Diriyad Arena, na Arábia Saudita, com capacidade para 15 mil espectadores, tem ingressos mais caros.

Os mais próximos do ringue custam US$ 13.332,00, mas existem outros oito tipos de preços: US$ 2.666,00; US$ 2.099,00; US$ 1.678,00; US$ 1.118,00; US$ 838,00; US$ 558,00; US$ 278,00; e US$ 138,00.

Tanto dinheiro árabe garantiu uma bolsa recheada para Joshua, que, apesar de desafiante, é a maior atração da luta, por ser o pugilista mais popular do Reino Unido na atualidade. Seu crédito não diminuiu apesar da derrota na luta anterior. Com isso, o britânico vai receber US$ 85 milhões.

Campeão da Associação Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe, Ruiz vai ficar com cerca de US$ 15 milhões. Assim como Joshua, o mexicano também deverá receber uma quantia extra por parte dos patrocinadores e com a venda do sistema pay per view.

Os dois lutadores participam nesta quarta feira da entrevista coletiva. Na sexta-feira acontece a pesagem. O DAZN vai transmitir todo o evento no sábado a partir das 14h. O duelo principal está previsto para as 17h45.