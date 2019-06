Ruiz x Joshua II: 29 de novembro ou 7 de dezembro, em NY, ou 14 de dezembro, em Cardiff

O empresário Eddie Hearn anunciou nesta sexta-feira à noite que a revanche entre Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua tem três datas e dois locais para ser realizada. A possibilidade maior é que a luta entre os pesos pesados seja dia 29 de novembro ou 7 de dezembro no Madison Square Garden, em Nova York, local do primeiro duelo, em 1º de junho.

Outra alternativa é que Ruiz x Joshua II seja no Principality Stadium, em Cardiff, para 70 mil pessoas, no País de Gales, no dia 14 de dezembro, local no qual Joshua enfrentou Carlos Takam (2017) e Joseph Parker (2018).

“Eu concordo com muitas pessoas que não queriam esta revanche tão rápido, mas Joshua quer e ela está prevista em contrato”, disse Hearn, que prometeu uma definição até no máximo segunda-feira. Ruiz tinha o desejo de lutar no estádio Azteca, na Cidade do México, mas a preferência pela escolha do local é do britânico.

Ruiz surpreendeu o mundo, ao derrotar Joshua, por nocaute técnico, no sétimo assalto.