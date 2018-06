Ryan Garcia é apontado como o novo Oscar De La Hoya

Ryan Garcia ainda precisa comer muita arroz com feijão e levar muitos socos na cara para ter o reconhecimento do mundo do boxe.

Mas seu estilo lembra (eu disse… lembra) o de Oscar De La Hoya, um das grandes lendas da nobre arte.

O norte-americano tem 19 anos.

Está invicto.

Tem 14 vitórias.

Soma 13 nocautes.

Possui uma direita muito forte em direto.

A esquerda é mortal em gancho.

Sua velocidade é incrível.

O jogo de pernas impressiona.

É valente.

Tem carisma.

Resta saber se vai manter a concentração na carreira.