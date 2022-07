Ryan Garcia não é um Oscar De La Hoya, mas é uma estrela do boxe mundial

O norte-americano Ryan Garcia venceu o dominicano Javier Fortuna, por nocaute, no sexto assalto, neste sábado à noite, em Los Angeles, e somou a 23ª vitória, com 19 nocautes. Ao final, King Ryan desafiou o compatriota Gervonta Davis para uma superluta no fim do ano.

Garcia, de 23 anos, é apontado como umas estrelas do boxe atual e sempre é comparado com seu manager, Oscar De La Hoya. Que o peso leve é uma atração, não há dúvida. Ele loutou a Crypto.com Arena, em Los Angeles, e recebeu US$ 2 milhões de bolsa para uma luta na qual não havia título mundial em jogo.

Mas ainda é cedo para compará-lo a De la Hoya. Garcia possui um ótimo gancho de esquerda, que sempre é bem aplicado. Tanto na cabeça como no corpo do adversário. Mas ainda lhe falta uma sequência maior de golpes e uma defesa mais segura. Seus golpes retos terminam com um recuo lento para a guarda, o que propicia contra-ataques para os adversários.

Por isso, uma luta com Gervonta Davis será uma das mais atraentes do boxe nos últimos anos, mas Garcia entra, por enquanto, como azarão. Mas ele poderá mudar este panorama com uns bos meses de treino.

Vai valer a penas esperar !