Sabia que a mídia brasileira não iria ignorar um evento com 94 mil espectadores em Wembley

A ESPN vai receber de graça as imagens vindas da sede nos Estados Unidos e vai transmitir, sábado, ao vivo, a partir das 15 horas, direto de Londres, a luta entre os pesos pesados Tyson Fury e Dillian White.

São aguardados 94 mil espectadores no estádio de Wembley para o duelo, no qual Fury vai colocar em jogo o cinturão do Conselho Mundial de Boxe.

Nesta terça-feira, Fury realizou um treino aberto, no qual mostrou estar em ‘boa forma’, apesar do habitual excesso de peso. Whyte, como fez na primeira entrevista coletiva, não apareceu.