Saiba quem quer o título mundial de Patrick Teixeira

Por ter conquistado o o título vago dos médios-ligeiros, versão Organização Mundial de Boxe, Patrick Teixeira terá de colocar o cinturão em jogo pela primeira vez contra o primeiro colocado do ranking (defesa obrigatória) ou algum lutador que consiga um acerto com a entidade internacional.

O normal é que o brasileiro enfrente na sua próxima luta o argentino Brian Castaño, primeiro colocado na lista da OMB, mas pelo menos dois outros lutadores podem furar esta fila e desafiar o campeão mundial.

Um deles é o britânico Gary “Spike” O’Sullivan, que no sábado passado perdeu para o mexicano Jaime Munguia,, por nocaute técnico no 11.º assalto, em duelo de médios. Seu bom desempenho o fez ganhar credibilidade com a Golden Boy Promotions, empresa com a qual Patrick tem contrato.

A outra alternativa é Terence Crawford, para muitos o melhor boxeador da atualidade. Ex-campeão dos leves, meio-médios-ligeiros e atual campeão dos meio-médios da OMB, Crawford gostaria de lutar por mais um cinturão.

Esta parece ser a melhor oportunidade. Patrick ganharia muito mais dinheiro e visibilidade diante de Crawford. Uma vitória seria a maior do boxe brasileiro em décadas e uma derrota não seria o fim da carreira para o lutador de Sombrio.

São muitas as alternativas. Como é bom ser campeão mundial.