Eder Jofre foi homenageado neste sábado pelo Sâo Paulo Futebol Clube com a inauguração de um ringue na sala de boxe que leva seu nome no Morumbi.

São-paulino, Eder lutou muitas vezes com o distintivo do Tricolor estampado no calção. Seu pai, Kid Jofre, ensinou a nobre arte no clube paulista.

Quem tiver interesse em praticar boxe na “Sala Eder Jofre” é só se increver no São Paulo. As aulas são às terças e quintas-feiras pela manhã e à noite.