Saúl Canelo Álvarez assina contrato de R$ 1,4 bilhão por 11 lutas em cinco anos

Saúl Canelo Álvarez é protagonista do maior contrato de um esportista em todos os tempos. O mexicano, de 28 anos, vai receber US$ 365 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) por cinco anos com a empresa DAZN. Neste período, o campeão dos médios vai fazer 11 lutas.

Canelo supera o acordo de Giancarlo Stanton, do beisebol, que recebeu US$ 325 milhões para atuar por por 13 anos com o Miami Marlins. Na NBA, o maior contrato é de Stephen Curry, do Golden State Warriors, que vai ganhar US$ 201 milhões em seis temporadas.

Canelo, que derrotou Gennady GGG Golovkin, em setembro, volta a lutar dia 15 de dezembro, quando vai desafiar o britânico Rocky Fielding pelo cinturão dos supermédios da Associação Mundial de Boxe.

Canelo tem um cartel de 50 vitórias, com 34 nocautes, uma derrota e dois empates. Ele tem contrato com a Golden Boy Promotions, de Oscar De La Hoya.