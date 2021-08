Saul Canelo Alvarez é o quarto atleta mais influente do planeta

O boxeador Saul Canelo Alvarez foi apontado como o quarto atleta mais influente do planeta segundo levantamento feito pelo SportsPro’s 50MM, site que realiza a pesquisa estatística há mais de dez anos. A ginasta norte-americana Simone Biles ficou na primeira posição, seguida pela tenista japonesa Naomi Osaka.

Canelo volta a lutar em 6 de novembro, quando vai tentar unificar o título da categoria dos supermédios, diante do norte-americano Caleb Plant.

A lista ainda conta com a presença dos brasileiros Neymar e Gabriel Medina, mas em posições de menor destaque. O craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain aparece em 31º, enquanto o campeão mundial de surfe surge em 36º. O top 10 ainda conta com Cristiano Ronaldo em sexto e Novak Djokovic na nona colocação.

Para elaborar a lista, a SportsPro’s 50MM leva em consideração o desempenho dos atletas nas redes sociais. Número de postagens e seguidores, engajamento, demografia e atratividade são os itens analisados para definir os melhores colocados.

Confira a lista dos 50 atletas mais influentes do planeta:

1. Simone Biles (ginástica artística – EUA)

2. Naomi Osaka (tênis – Japão)

3. Ashlyn Harris (futebol – EUA)

4. Canelo Alvarez (boxe – México)

5. Paulo Dybala (futebol – Argentina)

6. Cristiano Ronaldo (futebol – Portugal)

7. Ali Krieger (futebol – EUA)

8. Stefanos Tsitsipas (tênis – Grécia)

9. Novak Djokovic (tênis – Sérvia)

10. Alex Morgan (futebol – EUA)

11. Hardik Pandya (críquete – Índia)

12. Lionel Messi (futebol – Argentina)

13. Roger Federer (tênis – Suíça)

14. Sergio Ramos (futebol – Espanha)

15. Karim Benzema (futebol – França)

16. Lewis Hamilton (Fórmula 1 – Inglaterra)

17. Te’a Cooper (basquete – EUA)

18. Robert Lewandowski (futebol – Polônia)

19. Grigor Dimitrov (tênis – Bulgária)

20. Nyjah Huston (skate – EUA)

21. Serena Williams (tênis – EUA)

22. Candace Parker (basquete – EUA)

23. Kylian Mbappé (futebol – França)

24. LeBron James (basquete – EUA)

25. Dominic Thiem (tênis – Áustria)

26. Rafaela Nadal (tênis – Espanha)

27. Thomas Müller (futebol – Alemanha)

28. Katie Ledecky (natação – EUA)

29. Valentino Rossi (motovelocidade – Itália)

30. Stephen Curry (basquete – EUA)

31. Neymar (futebol – Brasil)

32. Daniel Ricciardo (Fórmula 1 – Austrália)

33. Bethany Hamilton (surfe – EUA)

34. Kristie Mewis (futebol – EUA)

35. Megan Rapinoe (futebol – EUA)

36. Gabriel Medina (surfe – Brasil)

37. Kelley O’Hara (futebol – EUA)

38. Riyad Mahrez (futebol – Argélia)

39. Julie Ertz (futebol – EUA)

40. Cody Bellinger (beisebol – EUA)

41. Mesut Özil (futebol – Alemanha)

42. Chloe Kim (snowboard – EUA)

43. Tobin Heath (futebol – EUA)

44. Lieke Martens (futebol – Holanda)

45. Sydney Dwyer (futebol – EUA)

46. Cam Newton (futebol americano – EUA)

47. Shikhar Dhawan (críquete – Índia)

48. Paul Pogba (futebol – França)

49. Sydney McLaughlin (atletismo – EUA)

50. Devin Booker (basquete – EUA)