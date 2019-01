Saúl Canelo Álvarez enfrenta Daniel Jacobs, dia 4 de maio. Com transmissão da DAZN

O norte-americano Daniel Jacobs é o próximo adversário do mexicano Saúl Canelo Álvarez. O duelo vai acontecer dia 4 de maio, mas o local e o preço dos ingressos ainda não estão definidos.

O duelo vai ser unificatório dos pesos médios. Canelo é o dono dos cinturões da AMB e CMB, enquanto Jacobs tem o título da FIB.

“Canelo quer as melhores lutas e é o que estamos fazendo”, disse Oscar De La Hoya, presidente da Golden Boy Promotions. Canelo tem contrato com a empresa de streaming DAZN de US$ 365 milhões por 11 lutas. Este será o segundo combate do contrato.

“Tenho certeza de que este será mais um passo que darei para ser o campeão indiscutível dos médios”, afirmou Canelo. “Sempre achei que tinha condições de derrotar Canelo e no dia 4 de maio terei esta oportunidade que aguardo há muito tempo”, disse Jacobs.