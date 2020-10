Saul Canelo Alvarez faz sparring com peso pesado cubano

Ainda sem data definida para a sua próxima luta por causa de problemas contratuais, Saul Canelo Alvarez mantém ritmo forte de treinamento. Nesta semana, o mexicano, campeão dos médios, supermédios e meio-pesados, postou imagens de uma sessão de sparring com o peso pesado cubano Frank Sanchez.

Canelo, de 1,75 metro, enfrentou Sanchez, de 1,93 metro e precisou de muita velocidade para escapar dos fortes golpes do companheiro de treino, que chegou a arriscar um potente gancho de esquerda, mas errou o alvo, graças à esquiva apurada do campeão. Ao mesmo tempo, o mexicano conseguiu encurtar a distância em alguns momentos e acertar o cubano.

Sem lutar desde o novembro do ano passado, Canelo entrou na justiça no mês passado contra a empresa Golden Boy Promotions, de Oscar De La Hoya, e a DAZN, plataforma com a qual assinou contrato de US$ 365 milhões por 11 lutas e só se apresentou em três oportunidades. Entre várias pendências, o boxeador exige um nível melhor de seus adversários e o cumprimento do pagamento de bolsas no valor de no mínimo US$ 35 milhões.