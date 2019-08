Se lutar com Kovalev, Canelo deverá ter o ‘coração’ que faltou a Yarde

O britânico Anthony Yarde teve a chance de derrotar o russo Sergey Kovalev, sábado, em Chleyabinski, no oitavo assalto, quando colocou o campeão dos meio-pesados, versão Organização Mundial de Boxe, nos calcanhares. Faltou garra e determinação para o desafiante, que “morreu” após falhar no ataque e acabou derrotado no 11º assalto.

A partir de agora, Kovalev passa a ter seu nome colocado no topo da lista dos possíveis adversários do mexicano Saul Canelo Alvarez para o fim do ano. Caso isso aconteça, Canelo terá de ter o ‘coração’ que faltou a Yarde, pois o russo demonstrou ser um leão no ringue.

Aos 36 anos, Kovalev esbanjou experiência para suportar a pressão de Yarde, que ostentava uma invencibilidade de 18 lutas, com 17 nocautes. O inglês, de 28 anos, deixou o ‘leão’ sobreviver ao castigo e não deu o tiro fatal. Por isso, perdeu a luta, a invencibilidade e a chance de ser campeão.

Se lutar com Kovalev, Canelo terá de subir de peso para chegar aos 79 quilos dos meio-pesados e mostrar que tem condições de aguentar a troca de golpes frente a um rival naturalmente mais forte.