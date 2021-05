Se Manny Pacquiao vencer Errol Spence Jr., vai estar entre os 5 maiores boxeadores de todos os tempos

Se Manny Pacquiao vencer Errol Spence Jr., dia 21 de agosto, em Las Vegas, vai se colocar entre os 5 maiores boxeadores de todos os tempos. Campeão em oito categorias, filipino, aos 42 anos, vai enfrentar norte-americano, 11 anos mais jovem, dono de dois títulos mundiais e invicto após 27 lutas.

Profissional desde 1995, Pacquiao foi campeão do minimoscas até os médios-ligeiros e contra Spence Jr. vai lutar como meio-médio (66 quilos). Seu cartel apresenta 71 lutas, 62 vitórias, (39 nocautes), sete derrotas e dois empates.

Ele somou duelos memoráveis frente a Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Juan Manuel Marquez, Antonio Margarito, Shane Mosley, Timothy Bradley, Luvas Mathysse; Keith Thurman, Floyd Mayweather…Pacman, com seu estilo brigador ganhou fama no mundo todo e é um dos maiores nomes do esporte no século 21.

Pacquiao soube usar esta credibilidade nos ringues para alavancar a carreira política em seu país, onde já é senador e sonha em disputar as eleições para a presidência da República.

Uma vitória sobre Spence vai colocar Pacquiao ao lado de Sugar Ray Robinson,