Se Rose Volante fosse Neymar, a seleção brasileira não teria fracassado nas duas últimas copas

Imaginem se Rose Volante morasse em Paris, treinasse em um dos clubes mais ricos do planeta, com os melhores médicos, fisiologistas, nutricionistas, preparadores físicos 24 horas do dia a sua disposição. Ela seria um fenômeno do boxe.

Pois vivendo no Brasil, com todo o preconceito que sofre o boxe feminino e com a falta total de apoio da imprensa e dos patrocinadores, a boxeadora paulista conseguiu disputar nove roundes com uma das melhores pugilistas de todos os tempos, nesta sexta-feira à noite, na Filadélfia, Estados Unidos.

Rose perdeu por nocaute técnico no nono assalto, mas merece todo o respeito por parte dos amantes da nobre arte nacional. Se a brasileira estivesse no corpo da irlandesa, o combate não teria chegado ao terceiro assalto. Tal a determinação demonstrada durante os quase 18 minutos de combate.

Se Rose fosse Neymar, a seleção brasileira de futebol não teria acumulado os vexames das duas últimas copas do mundo.