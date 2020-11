Se vencer Roy Jones Jr., Mike Tyson pode receber oferta para enfrentar Deontay Wilder

A luta “exibição” do dia 28 contra Roy Jones Jr. começa a ganhar uma importância muito grande. Caso Mike Tyson vença, existe a possibilidade de que o ex-campeão mundial enfrente no início de 2021 o compatriota Deontay Wilder, que foi o dono do cinturão dos pesados até fevereiro.

Como a terceira luta com o britânico Tyson Fury, prevista para 19 de dezembro, fracassou, o manager de Wilder, Shelly Finkel planeja fazer uma oferta milionária para o Iron Man aceitar um duelo no primeiro semestre do ano que vem.

Finkel trabalhou com Mike Tyson no fim dos anos 90 e vai tentar convencer o veterano boxeador, de 54 anos, a lutar diante de Wilder, 19 anos mais jovem. A ideia do manager é deixar seu boxeador em destaque no cenário internacional, pois Fury vai lutar dia 5 de dezembro e o também britânico Anthony Joshua, dia 19.

Se Fury, campeão do CMB, e Joshua, dono dos títulos da OMB, FIB e AMB, vencerem, estão acertados dois confrontos para 2021, oq ue deixaria Wilder no segundo escalão. Um duelo com Mike Tyson poderia render muito dinheiro e deixar Wilder em evidência.