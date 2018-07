Sem Canelo, GGG luta contra armênio, dia 5 de maio, em Los Angeles

Sem a possibilidade de enfrentar Saul Canelo Alvarez, flagrado no exame antidoping, Gennady GGG Golovkin vai subir no ringue, dia 5 de maio, no StubHub Center, em Carson, Califórnia, diante do armênio Vanes Martirosyan. Luta terá transmissão do canal HBO.

Martirosyan, de 31 anos, não luta desde maio de 2016, quando perdeu para o cubano Erslandy Lara. Em 40 lutas, o armênio venceu 36 vezes (21 nocautes), perdeu três e empatou uma. As outras duas derrotas foram para Jermell Charlo e Demetrius Andrade. Ele jamais lutou como peso médio.

Tom Loeffler, empresário de GGG, procurou intensamente um adversário para Golovkin. O mexicano Jaime Mungia quase acertou, mas não obteve licença da Comissão Atlética de Nevada. Julio Cesar Chavez Jr. se ofereceu para substituir Canelo, Jermall Charlo foi sondado, entre outros…