Sem TV para o Brasil, Robson Conceição encara mexicano e busca uma vaga no ranking mundial

Invicto,, com 15 vitórias e sete nocautes, Robson Conceição volta aos ringues, neste sábado, em Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, para enfrentar o mexicano Juan Antonio Ahumada.

Uma vitória deve colocar o campeão olímpico no Rio/2016 no ranking de alguma das principais organizações internacionais que dirigem a nobre arte. Se isso ocorrer, com mais três lutas ‘importantes’ poderá chegar a disputar um título mundial.

Aos 32 anos, Robson não teve grandes problemas para registrar o peso limite da categoria (58,9 quilos). Sua última luta foi em 31 de outubro, quando teve uma ‘guerra’ diante do norte-americano Luis Coria.

Depois de sofrer uma queda no segundo assalto e ter sido punido (golpes baixos) no quarto e sexto round, o brasileiro foi apontado o vencedor por pontos após dez assaltos (94 93 e 95 a 92 – duas vezes).

Ahumada tem 25 anos e um cartel modesto de 17 vitórias (11 nocautes) e três derrotas. Sua maior arma é o longo alcance (1,88 metro), dez centímetros a mais que Robson.

Infelizmente, o duelo Robson x Ahumada não terá transmissão para o Brasil.