Semana incrível para o boxe: Robson, Inoue, Gervonta, Santa Cruz, Usyk, Chisora estarão em ação

O próximo sábado será especial para o boxe. Pelo menos quatro grandes lutas estão programas, com destaque para a apresentação de Robson Conceição, em Las Vegas, diante do norte-americano Luis Coria. Uma vitória deverá colocar o brasileiro no ranking mundial.

Na mesma programação em que o campeão olímpico estará em ação, a luta principal vai ter o “monstro” japonês Naoya Inoue, campeão mundial dos galos, diante do australiano Jason Moloney.

No Estádio Alamodome, em San Antonio, no Texas, um combate muito esperado entre o norte-americano Gervonta Davis e o mexicano Leo Santa Cruz. Promessa se uma grande luta.

Em Londres, na O2 Arena, os pesos pesados Oleksandr Usyk (Ucrânia) e Dereck Chisora (Inglaterra) vão disputar uma eliminatória pelo título mundial. Outro duelo muito aguardado e com a expectativa de resultado pela via rápida.