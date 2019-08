Seo Edu, sentiremos muito a sua falta

Sempre gostei de ir aos ginásios ver lutas de boxe. Nos últimos tempos, era ainda mais gostoso, pois sempre encontrava com o seo Edu. Sorridente e simpático, o empresário gostava de contar sua histórias vividas na nobre arte.

Desde a convivência com Eder Jofre até os planos para tornar Patrick Teixeira campeão mundial dos médios-ligeiros. Seu entusiasmo era impressionante e nos fazia esquecer que vivemos no Brasil, onde o boxe é deixado a segundo plano.

Há uns três anos, seo Edu me levou até Santana de Parnaíba, onde tinha uma chácara. Seu desejo era fazer um acampamento para os pugilistas que estavam sob sua orientação. Tudo na vida dele girava em torno do boxe.

Ele se divertia quando eu o lembrava de que meu pai, avô, tios e agora meu sogro, todos, são fãs de boxe. “Você faz parte de uma boa família.”

O boxe brasileiro perde seu maior incentivador. É hora do boxe retribuir ao seu Edu todo o amor dado em seus 70 anos de vida. No domingo à noite, durante a sexta edição do Boxing For You, o gongo tocou dez vezes. Daqui para frente, toda vez que um gongo soar em uma luta de boxe no Brasil, lembraremos do seu Edu.

O senhor vai fazer muita falta para a nobre arte. Um abraço.