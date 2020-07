Sergio Batarelli deseja retorno do Boxing For You para o fim de agosto com Esquiva Falcão e Robson Conceição

Esquiva Falcão e Robson Conceição devem ser as principais atrações da próxima edição do Boxing For You. Segundo o empresário Sergio Batarelli, o desejo é fazer uma nova edição no fim de agosto, mas para isso é necessário que o protocolo de segurança, que está sendo feito pelo Conselho Nacional de Boxe, seja aprovado pela prefeitura de São Paulo.

O último Boxing For You foi em 29 de fevereiro, na Barra Funda, em São Paulo, quando os medalhistas olímpicos Esquiva e Adriana Araújo estiveram em ação, com transmissão ao vivo do FOX Sports. Esquiva está ranqueado nas quatro principais organizações (CMB, AMB, OMB e FIB), enquanto Adriana é dona do cinturão silver do CMB e é quinta colocada no ranking.

Robson Conceição não luta desde agosto passado porque foi submetido a cirurgias nas mãos por causa de microfraturas provenientes de varias lesões sofridas principalmente no amadorismo, quando o pugilista disputou mais de 400 lutas.