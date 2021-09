Sergio Batarelli, manager de Robson Conceição, envia queixa para o CMB

A equipe de Robson Conceição não se conforma com o resultado da luta diante do mexicano Oscar Valdez, sexta-feira, em Tucson, no Arizona. Nesta segunda-feira, Sergio Batarelli, manager do boxeador brasileiro, enviou uma queixa para o Conselho Mundial de Boxe (CMB) .

“Fiz um pedido para que aconteça uma revanche imediata ou, na pior das hipóteses, que o Robson seja elevado à primeira colocação do ranking mundial para ser o desafiante obrigatório do campeão”, disse Batarelli, que permanece nos Estados Unidos.

Em decisão polêmica, Robson Conceição perdeu a disputa do título mundial dos superpenas, versão CMB para o mexicano Oscar Valdez, por pontos, após 12 assaltos.

Apesar de boa parte da imprensa internacional apontar o brasileiro como o vencedor do duelo, os três jurados foram unânimes em apontar o campeão como o vencedor: 117 a 110 e 115 a 112 (duas vezes). Com isso, Robson Conceição perdeu a invencibilidade na carreira profissional, que soma 16 vitórias (oito nocautes) e uma derrota. Valdez se mantém invicto, agora com 30 vitórias, sendo 23 por nocaute.