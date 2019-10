Sergiy Derevyanchenko diz ser ‘mais esperto’ que Gennady GGG Golovkin

Sergiy Derevyanchenko garante ser mais esperto que Gennady GGG Golovkin. Os dois se enfrentam sábado, no Madison Square Garden, em Nova York, pelo título mundial vago dos médios da FIB. O DAZN transmite ao vivo no sábado, às 20 horas.

O ucraniano analisou a luta entre GGG e o norte-americano Daniel Jacobs, que aconteceu em 18 de março de 2017. Segundo o “Técnico”, como é conhecido, GGG é apenas um “caçador de cabeças” e não sabe atacar a linha de cintura dos rivais.

“GGG não atacou o corpo de Jacobs como eu fiz. Acho que sei como posso conseguir a vitória”, disse Derevyanchenko, que lutou com Jacobs em 27 de outubro de 2018. O lutador da Ucrânia perdeu em decisão dividida. Um dos jurados apontou sua vitória por 114 a 113, enquanto os outros dois deram o americano como vencedor (115 a 112).

Aos 33 anos, Derevyanchenko é um lutador forte, resistente, com boa versatilidade de golpes e que sabe atacar a linha de cintura do adversário. Gosta de dominar o ringue e sempre busca caminhar para cima do rival. Seu cartel é de 13 lutas (dez vitórias) e uma derrota.

Link para assinar a luta no DAZN: https://prf.hn/click/camref:1101l7qmg/adref:lutaggg .