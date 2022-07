Seria bem legal para o boxe brasileiro se Whindersson Nunes fizesse como Jake Paul

O youtuber Jake Paul se aventura no boxe e no próximo sábado poderá entrar no ranking dos cruzadores do Conselho Mundial de Boxe, se vencer Hasim Rahman Jr.

Paul usa o boxe como pano de fundo para aumentar sua imensa lista de seguidores, ganhar bastante dinheiro e se manter em evidência.

Seria bem legal para o boxe brasileiro se Whindersson Nunes fizesse como o Jake Paul. Depois da luta com Popó, humorista poderia usar seu carisma para incentivar a nobre arte nacional como faz o norte-americano.

Não precisaria lutar profissionalmente, mas usar sua influência de mais de 40 milhões de seguidores para ajudar a nobre arte nacional. Apoiar a disputa do título mundial de Robson Conceição contra Shakur Stevenson ou o primeiro lugar de Esquiva Falcão no ranking da Federação Internacional de Boxe.

Paul ajudou a promover uma luta de Amanda Serrano com Katie Taylor, no lendário Madison Square Garden, em Nova York, e o evento foi o principal do boxe feminino em 2022. Sábado que vem será a vez dele se apresentar no histórico ringue.

Tudo isso agita o boxe nos Estados Unidos, apesar de o país não precisar disso. Já se Whindersson apenas divulgasse as lutas de nossos lutadores já seria espetacular para o boxe nacional, abandona pelos principais meios de comunicação.