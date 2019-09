Sesc Pompeia será palco de debates sobre boxe nos dois próximos finais de semana

Nos dois próximos finais de semana o Sesc Pompeia vai promover uma série de mesas e debates sobre boxe. Neste sábado, haverá um debate sobre o esporte lúdico e o boxe de alto rendimento, com a presença de Raff Giglio e Adriana Araújo, medalha de bronze em Londres-2012. Domingo terá uma mesa sobre o “Boxe e a Cidade”, com coordenação de Cido Silva (treinador do Guarani).

Próximo sábado, dia 28, o professor José Paulo Florenzano, da PUC, que estudou Muhammad Ali, vai falar sobre a trajetória do lendário boxeador. E no domingo (29) vai ter uma mesa relembrando a carreira do Eder Jofre, com a presença de Newton Campos (presidente da Federação Paulista de Boxe), Sidney Dal Rovere (ex-boxeador e historiador) e Breno Macedo (ex-booxeador e historiador), que fará a mediação.

Todos os eventos terá início às 17h, com 90 minutos de duração.