‘Sexta de Gala’ no DAZN mostra nesta sexta-feira Bernard Hopkins x Roy Jones II

A “Sexta de Gala”, do DAZN Brasil, reserva esta sexta-feira para um duelo entre dois dos maiores boxeadores de sua época: Bernard Hopkins x Roy Jones Jr.. Trata-se do segundo combate, realizado no Hotel Mandalay Bay, em Las Vegas.

Esta foi a segunda luta entre Jones e Hopkins. Na primeira, em 1993, Jones ficou com a vitória e o título dos médios da Federação Internacional de Boxe (FIB).

Detalhe: caso assista, você terá um mês grátis para acompanhar as outras atrações da plataforma.

Nova forma de assinatura – Em meio às atrações da programação, o DAZN também lança no mercado a assinatura por meio de vale-presente, abrindo o leque de opções de pagamento para atender a uma parcela ainda maior da população brasileira. O consumidor poderá assinar o serviço adquirindo vale-presentes (gift cards) nos principais canais de recarga e já está disponível em dois dos principais serviços financeiros do país: PicPay e Banco Inter. Há vale-presentes disponíveis nas opções de 1 mês (R$19,90), de 3 meses (R$59,70) ou o plano anual de 12 meses (R$199,00), no qual o usuário ganha dois meses de desconto.