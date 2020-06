‘Sexta de Gala’, no DAZN, relembra o primeiro duelo entre Floyd Mayweather e Marcos Maidana

A ‘Sexta de Gala’, no DAZN, destaca o duelo entre Floyd Mayweather e Marcos Maidana, disputado em maio de 2014, no MGM, em Las Vegas. A boa atuação do argentino, que chegou a complicar para o campeão nos primeiros rounds, causou a revanche quatro meses depois.

Mayweather lutou até o ano seguinte, antes de fazer o “circo” com Conor McGregor. Maidana se afastou dos ringues após as duas lutas com Mayweather, mas, durante a pandemia, voltou aos treinos e promete fazer pelo menos mais uma luta “importante”.

Os primeiros 30 dias são de graça no DAZN, que também lança no mercado a assinatura por meio de vale-presente, abrindo o leque de opções de pagamento para atender a uma parcela ainda maior da população brasileira. O consumidor poderá assinar o serviço adquirindo vale-presentes (gift cards) nos principais canais de recarga e já está disponível em dois dos principais serviços financeiros do país: PicPay e Banco Inter. Há vale-presentes disponíveis nas opções de 1 mês (R$19,90), de 3 meses (R$59,70) ou o plano anual de 12 meses (R$199,00), no qual o usuário ganha dois meses de desconto.