Showtime apresenta trailer do documentário de Hector Macho Camacho

A Showtime lançou nesta semana o trailer do documentário Macho: The Hector Camacho Story, um olhar inflexível sobre a vida notável, carreira histórica e assassinato de 2012 não resolvido de um dos maiores showmen do boxe. A produção tem estreia prsvista de lançamento par 4 de dezembro.

Pela primeira vez faz um exame completo do improvável herói do esporte. O filme celebra as sublimes habilidades de boxe de Camacho e o carisma desenfreado que trouxe o Harlem espanhol e a cultura porto-riquenha para o centro do mundo dos esportes.

Por meio de entrevistas raras e reveladoras com sua mãe, Maria Matias, irmãs, esposa Amy e filho Hector Jr., o documentário também investiga a mente e o espírito perturbados do lendário lutador, sua batalha contra o vício e a turbulência interna que acabou levando à sua morte – um misterioso duplo homicídio em novembro de 2012.