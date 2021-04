Sonny Liston x Joe Louis: quem venceria este duelo?

Como seria um duelo entre Joe Louis e Sonny Liston. Dois monstros da categoria dos pesos pesados são relembrados e homenageados por tudo que fizeram nos ringues.

Joseph Louis Barrow nasceu em 13 de maio de 1914, em Lafayette, Alabama, e morreu em 12 de abril de 1981, em Paradise, Nevada. Lutou entre 1934 a 1951 e foi campeão de 1937 a 1949. Defendeu o principal cinturão do boxe por 25 vezes consecutivas. Com 1,88 metro de altura, teve o apelido de “Bomba Marron”. Seu cartel foi de 69 lutas, com 66 vitórias, das quais 52 por nocaute.

Charles “Sonny” Liston nasceu em 8 de maio de 1932, em Saint Francis, no Alabama, e morreu em 30 de dezembro de 1970, em Las Vegas, Nevada. Lutou de 1953 a 1970, somando 50 vitórias (39 nocautes) e quatro derrotas. Foi campeão de 1962 a 1964, quando perdeu para Cassius Clay (Muhammad Ali).

Como seria um duelo entre eles?