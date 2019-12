Sparring de Andy Ruiz Jr., Raphael Zumbano aposta em nova vitória do mexicano diante de Anthony Joshua

O brasileiro que mais conhece Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua é Raphael Zumbano. Neto do lendário Ralph Zumbano, “A Maravilha Brasileira” nos Jogos Olímpicos de Londres-1948, o peso pesado lutou e perdeu para os dois protagonistas do evento deste sábado na Arábia Saudita, em 2015.

Para esta segunda luta, Raphael trabalhou como sparring do mexicano. Ele prevê uma luta dura, mas aposta em um resultado semelhante ao de 1.º de junho, no Madison Square Garden, em Nova York, quando Ruiz venceu por nocaute técnico no sétimo assalto.

“Joshua vai tentar manter o Ruiz a distância para colocar o jogo dele, mas eu acho que o Ruiz vai diminuir o espaço e nocautear de novo o Joshua”, afirmou o brasileiro, que vê o atual campeão com maior velocidade, apesar dos 128 quilos acusados na balança. “Quem olha o Ruiz com aquele biótipo se engana com ele.”

Vale lembrar que Zumbano também previu vitória de Ruiz na primeira luta. O pesos pesado participou de 24 treinamentos com campeões mundiais.

Confira a lista:

Ruslan Chagaev – WBA

Firat Arslan – WBA

Bermane Stiverne – WBC

Deontay Wilder – WBC

Eric Molina – WBC

Andy Ruiz – WBA/WBO/IBF/IBO

Beibut Shumenov – WBA

Odlanier Solis – WBC

Alexander Povetkin – WBA

Murat Gassiev – IBF

Andrew Tabiti – IBF

Kubrat Pulev – Eliminatória IBF

Miguel Cotto (apenas sombreado para dar distância para luta com Austin Trout e preparação física) WBA

SEM disputa de titulo mundial e ou eliminatórias de título mundial:

Luan Krasniqi – Inter Continental WBO

Alexander Dimitrenko Inter Continental WBO; e de outros que eram apenas luta sem título em jogo como:

Hasim Rahman(ex Campeão mundial WBC/IBF/IBO)

Samuel Peter(ex Campeão mundial WBC)

Joseph Parker – )ex Campeão mundial WBO)

Denis Boytsov – (ex Campeão mundial WBC Youth)

Siarhei Liakhovich

Tyson Fury – NÃO foi camp/eliminatória para nenhum título

Ruiz x Joshua 2 terá transmissão ao vivo e exclusivo do DAZN para o Brasil, a partir das 14h. O duelo principal está previsto para ter início às 17h45.

