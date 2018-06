SporTV 2 passa luta decisiva de Esquiva em VT; Mikey Garcia no FOX

Sábado agitado para os amantes do boxe. Depois de muita negociação e problemas com o sinal de transmissão, o SporTV 2 vai passar o VT da luta entre Esquiva Falcão e Salim Larbi, eliminatória do título mundial da Associaçção Mundial de Boxe, às 0h30.

No mesmo horário, o FOX Sports passa a programação que vai ter no duelo final Mikay Garcia x Sergey Lipinets, pelo cinturão dos meio-médios-ligeiros da Federação Internacional de Boxe.

Prepare a pipoca e boa diversão.