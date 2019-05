SporTV 3 transmite Canelo x Jacobs, ao vivo, neste sábado. DAZN vai passar VT

O SporTV 3 vai transmitir, neste sábado, a partir das 22 horas, o duelo entre o mexicano Saul Canelo Alvarez e o norte-americano Daniel Jacobs, ao vivo, direto de Las Vegas, pelo título unificado dos pesos médios.

Já o DAZN, canal de streaming, vai passar para o Brasil em VT. Sem uma data definida. Nos Estados Unidos, o direito deste combate é todo do DAZN, mas no Brasil o SporTV ainda tem os direitos dos eventos da Golden Boy Promotions, do empresário Oscar De La Hoya, que cuida da carreira de Canelo.

Campeão pelo Conselho Mundial e Associação Mundial, Canelo, de 28 anos, soma 51 vitórias (35 vitórias), dois empates e uma derrota (Floyd Mayweather). Aos 32 anos, Jacobs, dono do cinturão da Federação Internacional de Boxe, acumula um cartel de 35 vitórias (29 nocautes) e duas derrotas (Dmitry Pirog e GGG).

O boxeador mexicano assinou no fim do ano passado um contrato de US$ 365 milhões com o DAZN para realizar 11 lutas em cinco anos. É o maior do esporte. O combate com Jacobs é o segundo deste compromisso, O primeiro foi em dezembro, quando Canelo derrotou o britânico Rocky Fielding, no terceiro assalto, no Madison Square Garden, em Nova York, e conquistou o cinturão dos supermédios da Associação Mundial de Boxe.

Caso vença Jacobs, Canelo deverá enfrentar Gennady Golovkin pela terceira vez, em setembro. GGG também precisa derrotar Steve Rolls, dia 8 de junho, em Nova York.