SporTV não vai transmitir neste sábado a luta de Robson Conceição

O SporTV não vai transmitir, neste sábado, a luta entre o brasileiro Robson Conceição e o mexicano Carlos Ruiz. Será a primeira vez que um duelo profissional do campeão olímpico não será televisionado para o Brasil.

Vai ser a 13ª apresentação de Robson, que ocupa a 39ª colocação no ranking do Conselho Mundial de Boxe entre os superpenas. O brasileiro, de 30 anos, está invicto, após 12 combates, com seis nocautes. Seu adversário, de 25 anos, tem 16 vitórias (seis nocautes), seis derrotas e dois empates .

O SporTV não vai passar o evento, pois não renovou o contrato com a empresa Top Rank, do lendário Bob Arum, que cuida da carreira de Robson. Antes a emissora comprava um “pacote” de lutas, mas, desta vez, pensou em adquirir apenas o evento de Reno, mas não concluiu o negócio.

O combate de Robson é uma preliminar da sexta defesa do cinturão dos penas da Organização Mundial de Boxe (OMB) do mexicano Oscar Valdez, que vai enfrentar o norte-americano Jason Sanchez.