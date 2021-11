Star+ anuncia fim das gravações da série exclusiva ‘Ringo, o campeão do povo’

Star+ anunciou o fim das gravações da produção “Ringo, O Campeão do Povo”, uma nova série exclusiva Star Original Productions que chegará ao serviço de streaming em 2022. Produzida pela Pampa Films, Gloriamundi Producciones, Primo Content, EO MEDIA e Story Lab, e desenvolvida pela Primo Content, EO MEDIA e Story Lab, a série original de ficção é inspirada na extraordinária vida do famoso boxeador argentino Oscar “Ringo” Bonavena.

O renomado elenco da série é liderado por Jerónimo Bosia (Ringo), Delfina Chaves (Dora Raffa), María Onetto (Doña Dominga), Martín Slipak (Vicente Bonavena), Renato Quattordio (Pedro), Thomas Grube (Joe Conforte), Lucila Gandolfo (Sally Conforte) e Germán De Silva (Don Vicente Bonavena).

Gravada em diversas locações da cidade de Buenos Aires e Mendoza, “Ringo, O Campeão do Povo” mergulha de cabeça no mundo do boxe e do espetáculo, para relatar a ascensão, o sucesso e o declínio de Bonavena, uma figura odiada e ao mesmo tempo amada, tão equivocado como poucas outras e tão cativante como nenhuma.

Com um tom épico e dramático, toques de humor e ironia, elementos de um thriller apaixonante, e uma estética moderna e impactante, a série traça duas linhas do tempo paralelas. Por um lado, a história se centra nos três últimos meses de vida do boxeador para relevar a ruína de uma celebridade que quer reinventar-se. Por outro, a trama conta os marcos da vida de Ringo de forma cronológica, começando por sua origem humilde e o relacionamento íntimo com seus pais e irmãos, e continuando com sua chegada no boxe amador e sua rápida ascensão, sua estreia no boxe no Madison Square Garden em Nova York, e sua consagração como campeão argentino. A série também dá conta de seu sucesso econômico e da aura magnética de figura pública inventada por ele mesmo que o levou a gravar discos, atuar no teatro e na televisão.

Completam o elenco Pablo Rago (Bautista Rago), Lautaro Bettoni (Juan Rago), Javier Drolas (Tito Lectoure), Connie Isla (Tracy) e Agustín Corsi (Rolo Vergara).

Composta por oito episódios de 45 minutos, “Ringo, O Campeão do Povo” é dirigida por Nicolás Pérez Veiga, que também desempenha o papel de showrunner da série.

Com um alto nível de qualidade, a nova série faz parte da robusta oferta de novas produções Star Original Productions, criada na América Latina e que, com conteúdos localmente relevantes, chegarão aos mercados internacionais através do Star+.