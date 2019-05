Sugar Ray Leonard analisa o melhor de Anthony Joshua em 12 rounds

Um dos maiores pugilistas de todos os tempos, Sugar Ray Leonard foi o destaque de um vídeo produzido pelo DAZN USA, no qual analisa o melhor do peso pesado britânico Anthony Joshua antes do combate deste sábado, diante do mexicano Andy Ruiz Jr., no Madison Square Garden, em Nova York.

Sugar destacou 12 grandes rounds da carreira do atual campeão da Federação Internacional, Associação Mundial e Organização Mundial de Boxe. Confira os comentários:

1º Wladimir Klitschko – round 11

Destaque para o grande evento em Wembley, diante de 80 mil pessoas, o duelo difícil frente a um grande campeão e o upper espetacular.

2º Charles Martin – round 2

Um perfeito direto de direita garantiu o primeiro título mundial para Joshua

3º Gary Cornish – round 1

Frente a um rival invicto e muito alto, Joshua mostrou que era um lutador especial

4º Denis Bakhtov – round 2

Além da força impressionante, Joshua demonstra também um ótimo jogo de pernas

5º Kevin Johnson – round 2

Frente a um adversário experiente, Joshua esbanja confiança para obter mais uma vitória

6º Raphael Zumbano – round 2

O contra-golpe também é uma das armas do campeão

7º Eric Molina – round 3

Joshua apresenta mais do que apenas um direto de direita

8º Alexander Povetkin – round 7

Contra um rival que causou problemas em seu nariz, Joshua se supera para obter a vitória

9º Dominic Breazeale – round 7

Para combater a força bruta do rival, Joshua concentra os golpes na cabeça

10º Dillian Whyte – round 7

Joshua mantém os nervos no lugar diante de um rival polêmico e vence mais uma

11º Carlos Takam – round 9

Contra um rival resistente, o trabalho foi mais intenso

12º Joseph Parker – round 8

Na única vitória por pontos, Joshua aprendeu que uma boa direita pode liquidar uma luta, mas um jab também não pode ser esquecido