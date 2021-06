Sugar Ray Leonard coloca à venda sua mansão na Califórnia: US$ 46,5 milhões

Em 1993, Sugar Ray Leonard comprou pouco menos de dois hectares (20 mil metros quadrados) de terra em Pacific Palisades, com vista para o mar e o desfiladeiro e, em 1997, ele e sua esposa, Bernadette, construíram a casa dos seus sonhos.

Medindo pouco mais de 5 mil metros quadrados, a construção foi projetada com diferentes alas, tendo espaço planejado para vários tipos de entretenimento, desde pequenas reuniões íntimas até eventos de arrecadação de fundos.

Construída no estilo da arquitetura italiana, o exterior da casa é coberto com hera e a entrada se abre para um grande foyer e salão central que se abre para os vários quartos formais. Todas as lareiras foram importadas da Europa e os pisos de pedra de Jerusalém.

Há uma cozinha do chef com aparelhos profissionais e ilha central com balcão que fica ao lado da sala da família. Inclui um solário, uma sala de multimidia, um amplo ginásio e uma master suíte com lareira, uma grande banheira e closets, e uma varanda que aproveita a vista.

O terreno inclui piscina, spa, área de treino para golfe e quadras de tênis em gramados, terraços e paisagismo exuberante. A casa de hóspedes independente de dois andares à beira da piscina tem uma cozinha e espaço de entretenimento no primeiro andar, enquanto o segundo andar contém um quarto de hóspedes e banheiro.

Considerado o equivalente da América à Riviera Francesa, o Pacific Palisades da Califórnia foi fundado em 1922 e atraiu muitas celebridades em busca de uma vida um pouco mais tranquila do que Hollywood. Alguns de seus atuais residentes incluem Brooke Shields, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, Adam Sandler, Billy Crystal, Kate Hudson e Steven Spielberg. Os ex-residentes incluem Cary Grant, Matt Damon, Barbara Hutton e David Selznick. O centro da cidade tem excelentes restaurantes, boutiques, instalações para ioga e lojas de decoração, além de fornecedores de marcas de luxo.

Quem tiver US$ 46,5 milhões é só procurar o Sugar. Está à venda!!!