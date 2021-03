Sugar Ray Leonard lamenta a morte de Marvin Hagler: ‘Viverá para sempre como um dos grandes’

O mundo do boxe está de luto pela morte de Marvin Hagler. As principais personalidades da nobre se manifestaram nas redes sociais e lamentaram muito o que ocorreu no sábado com o campeão mundial dos médios de 1980 a 1987.

Sugar Ray Leonard, com quem Hagler protagonizou uma das maiores lutas de todos os tempos, em 1987, falou da tristeza e do respeito que tinha pelo eterno rival. “Eu estava realmente em choque ontem depois de ouvir a notícia de Hagler, isso me atingiu muito. Tínhamos o maior respeito um pelo outro! Marvin Hagler tinha todos os ingredientes necessários para ser um grande campeão. Marvin, você definitivamente se foi muito cedo, mas viverá para sempre como um dos grandes! Pensamentos e orações para toda a família Hagler.”

Confira a seguir o que outros personagens do boxe falaram:

Mike Tyson: “Marvin Hagler foi um dos melhores guerreiros do esporte. Condolências a sua família. Ele fará falta.”

Frank Bruno: “Lenda é uma palavra usada com frequência, mas Marvin ERA uma lenda do peso médio do boxe. Foi campeão indiscutível por mais de seis anos, com 12 defesas de cinturão. Aspirantes a boxeador vejam algumas das lutas de Marvin, uma verdadeira lenda.”

Michael Spinks: “Lamento saber do falecimento de Marvin Hagler. Descanse em paz. Ele foi um grande campeão! Ele foi campeão por um bom tempo!”

Bob Arum: “O maravilhoso Marvin Hagler estava entre os maiores atletas já promovidos pela Top Rank. Ele era um homem de honra e de palavra, e atuou no ringue com determinação incomparável. Ele era um verdadeiro atleta e um verdadeiro homem. Sentirei muito a falta dele.”

Roy Jones: “Cara, meu coração vai para a família da lenda que me ensinou o verdadeiro significado da consistência. Ele fará falta.”