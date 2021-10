Sugar Ray Leonard recebe Eder Jofre em sua casa em Los Angeles

Eder Jofre se encontrou com Sugar Ray Leonard, nesta quarta-feira, em Los Angeles. O encontro foi na casa do lendário boxeador norte-americano, que se divertiu muito com as brincadeiras feitas pelo Galo de Ouro.

Este evento foi mais um promovido pelo jornalista Chris Smith, autor da biografia “EDER JOFRE: primeiro campeão mundial de boxe do Brasil”.

Eder Jofre passou a integrar, neste domingo, o Hall da Fama do boxe da Costa Oeste dos Estados Unidos. Acompanhado de seus filhos, Andrea e Marcel, e do genro Antonio Oliveira, o maior peso galo da história, de 85 anos, foi um dos homenageados em um hotel, em Los Angeles.

Eder e sua família retornam para o Brasil nesta quinta-feira.