Sugar Ray Leonard x Thomas Hearns II: The War. Completa 30 anos!

A segunda luta entre Sugar Ray Leonard e Thomas Hearns completa 30 anos. Diante de 15.300 espectadores no Caesars Palace, em Las Vegas, “The War” foi um dos duelos mais espetaculares de todos os tempos.

Nove milhões de residências nos Estados Unidos viram o combate que terminou empatado. Um juiz anotou 112 pontos para cada boxeador, um viu 113 a 112 para Hearns e outro a mesma pontuação para Sugar.

Sugar era o favorito na bolsa de apostas na proporção de 3 por 1. Por isso, recebeu US$ 13 milhões de bolsa e mais US$ 12 milhões pela venda dos direitos de TV. Hearns ficou com US$ 21 milhões, dos quais US$ 11 milhões de bolsa.

A luta teve de tudo. O empate pagou 15 por 1 para os apostadores. A transmissão para o Brasil foi da TV Bandeirantes, com narração do inigualável Luciano do Valle.

Sugar usou um calção com a palavra Amandla em destaque, que significa “força” em zulu. Naquele dia, Nelson Mandela completava 25 anos preso na África do Sul por causa do apartheid.

No primeiro combate entre ambos, em 1981, a vitória foi de Sugar, por nocaute técnico, no 14º assalto.

Vale a pena ver de novo.