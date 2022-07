Supercampeã Beatriz Ferreira deve estrear no boxe profissional em novembro

A excepcional Beatriz Ferreira estuda vai seguir carreira profissional juntamente com a olímpica. Medalha de prata na Olimpíada do Japão e no Mundial na Rússia assinou contrato a empresa Matchroom de Eddie Hearn, mas mantém carreira também no boxe olímpico até Paris/2024. Sua estreia no profissional deverá ser em novembro, em Londres.

Bia recebe uma boa remuneração da CB Boxe, Marinha do Brasil, do governo federal e de patrocinadores e vai continuar com isso pelo menos até a Olimpíada de Paris, quando vai tentar a conquista inédita do ouro olímpico para o boxe feminino do Brasil.

Desde 2016, os boxeadores podem ter carreira ‘híbrida’ ou seja: serem profissionais e lutarem nos Jogos Olímpicos. Bia é primeira atleta da nobre arte a ter esta atitude. Aos 29 anos, Bia soma 36 pódios em 37 torneios internacionais.

A informação em primeira mão foi do técnico Mateus Alves, técnico da seleção olímpica, no domingo, durante a ‘live 24 horas’ do canal baldoboxing, no Youtube, no mês de maio.

“Bia poderá fazer duas lutas ainda este ano (novembro e dezembro), mais duas ano que vem, aí ela para de janeiro a junho de 2024 no profissional para focar para a Olimpíada de Paris. Depois ela passa a ser apenas profissional”, disse Mateus, que vai ser o técnico de Bia também no profissional.