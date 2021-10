Surra de Ray Mercer em Tommy Morrison completa 30 anos

Um dos nocautes mais violentos da história do boxe completa 30 anos. No Convention Center, em Atlantic City, New Jersey, Ray Mercer nocauteou Tommy Morrison, no quinto assalto, e manteve o cinturão mundial dos pesos pesados, versão Organização Mundial de Boxe (OMB).

Foi um duelo de invictos. Morrison, 28 vitórias, 24 nocautes, sobrinho-neto do lendário ator John Wayne era apontado como o novo astro do boxe, enquanto Mercer, 17 lutas, 12 nocautes, ostentava a medalha de ouro olímpica conquistada em Seul-1988.

A luta foi muito disputada o tempo todo, mas Morrison foi melhor nos três primeiros assaltos. No quarto, Mercer venceu e Morrison veio abalado para o quinto round. Foi aí que Mercer, cujo apelido era ‘sem perdão’ não deixou a oportunidade escapar e ‘destruiu’ seu adversário.

Confira a luta: