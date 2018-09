Sylvester Stallone dá a entender que Rocky vai morrer em Creed 3. Ele ficou louco?

Os amantes da nobre arte aguardam com ansiedade a exibição de Creed 2, o que deve ocorrer em novembro no Brasil. Mas antes mesmo do filme rodar, o astro Sylvester Stallone deu a entender que o personagem Rocky Balboa vai morrer em Creed 3.

Stallone ficou louco? Ele não pode fazer isso. Será a morte do maior personagem do cinema de todos os tempos. Rocky é imortal. A cena mais justa seria um velho Rocky de frente para a TV assistindo VTs de suas grandes lutas.

Alguém ligado ao cinema de Hollywood precisa falar com Stallone. Os fãs de Rocky não vão suportar esta cena no cinema ou em casa.

Vida eterna a Rocky Balboa!!!!