Sylvester Stallone narra documentário sobre Rocky Balboa

Os fãs de Rocky Balboa não podem perder. Estreia na próxima segunda-feira, no iTunes, o documentário ’40 Years of Rocky: The Birth of a Classic (40 anos de Rocky: o Nascimento de um Clássico). O próprio Sylvester Stallone vai dublar a produção.

O filme vai mostrar cenas inéditas dos bastidores do primeiro filme da saga, com momentos dos treinamentos das coreografias para as lutas de Rocky contra Apollo Creed.

Confira o vídeo.