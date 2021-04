Sylvester Stallone prepara série sobre Rocky Balboa para a TV

Sylvester Stallone anunciou que prepara uma série sobre Rocky Balboa para a TV. A ideia é mostrar como foi a vida de um dos maiores personagens do cinema antes de iniciar no boxe. A produção deve ficar pronta até o fim do ano.

Antes disso, o ator, produtor e diretor também fez uma nova versão de ‘Rocky 4’, que fará parte das comemorações dos 45 anos do início da saga do boxeador.

Stallone não revelou o que foi colocado a mais no episódio de maior sucesso de Rocky, quando ele enfrenta o russo Ivan Drago, após a morte de Apollo Creed.