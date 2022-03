Tapa de Will Smith em Chris Rock faz lembrar do ‘golpe fantasma’ de Muhammad Ali em Sonny Liston

O tapa de Will Smith em Chris Rock na cerimônia do Oscar fez lembrar do ‘golpe fantasma’ de Muhammad Ali em Sonny Liston, aplicado em 1965.

Após 57 anos, ainda existe dúvida se Ali realmente acertou Liston com a força necessária para derrubá-lo aos 2min12 do primeiro assalto ou se o adversário se jogou na lona para perder rápido o combate.

Da mesma forma, fiquei em dúvida com relação ao tapa de Will Smith. A precisão do tapa, noção de distância, o encaixe de Rock e a frieza para continuar na apresentação do evento pareceu tudo muito perfeito.

Vale lembrar que o ‘agressor’ na maior festa do cinema treinou um bom tempo para interpretar Muhammad Ali, inclusive com orientação nos do lendário boxeador.

Apesar de toda esta análise, vale lembrar que todo tipo de agressão física não tem sentido.