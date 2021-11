Técnico de Canelo pede ao CMB uma luta pelo título mundial dos cruzadores em 2022

A terça-feira foi especial na 59ª Convenção Anual do Conselho Mundial de Boxe (CMB). O técnico Eddy Reynoso surpreendeu a todos os presentes ao evento na Cidade do México, ao solicitar à entidade que o boxeador Saul Canelo Alvarez dispute, de maio até julho, o título mundial dos pesos cruzadores.

“Queremos solicitar que sejamos autorizados a lutar no próximo ano entre maio e julho pelo título de cruzador do congolês Ilunga Makabu”, disse Reynoso. As autoridades presentes aprovaram de forma unânime e a decisão foi anunciada por Mauricio Sulaiman, presidente do CMB. “Todos nós ficamos surpresos com esta decisão arriscada que, sem dúvida, eleva Canelo ao mais alto nível”, disse o dirigente.

Sulaiman afirmou que Canelo é um exemplo de crescimento pessoal e esportivo, mas avisa que é uma luta arriscada porque Makabu é um lutador muito perigoso e vai lutar em seu peso natural. O presidente disse que o mexicano poderá lutar contra Makabu e depois voltar para a categoria que considerar mais adequada.

Canelo, de 31 anos, já foi campeão dos médios ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados. Sua última luta foi em 6 de novembro, quando venceu o norte-americano Caleb Plant por nocaute no round 11.