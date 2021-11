Técnico de Canelo revela desejo de luta no Estádio Azteca em 2022

Eddy Reynoso, técnico do boxeador Saul Canelo Alvarez, revelou o desejo de seu pupilo lutar no Estádio Azteca, na Cidade do México, em 2022. “Gostaríamos (de fazer uma luta no Estádio Azteca), está no projeto que tínhamos em mente para este ano (2021)”, disse. “Perdemos a data de dezembro, que é quando queríamos lutar na Cidade do México ou em Guadalajara. É isso que faremos no próximo ano. Queremos lutar na nossa terra, onde começou profissionalmente”, disse o treinador, ao site izquierdazo.com.

Atual campeão unificado dos supermédios, Canelo quer repetir o que Julio Cesar Chavez fez em 1993, quando levou 132.247 torcedores para a luta com Greg Haugen no Azteca.

Canelo deve voltar a lutar em maio, quando pretende disputar o título mundial dos cruzadores contra o congolês Ilunga Makabu. O boxeador mexicano vai tentar o quinto título em categoria diferente, pois já foi campeão dos médios-ligeiros, médios, supermédios e meio-pesados.

O esperado duelo com o compatriota David Benavidez não interessa no momento para Canelo, segundo Reynoso. “Os grandes campeões são aqueles que vencem grandes campeões. Neste momento estamos atrás de desafios maiores”, afirmou o técnico.