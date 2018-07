Técnico de Esquiva confia em vitória sobre Murata

Robert Garcia, técnico de Esquiva Falcão, ficou entusiasmado com a possibilidade de seu pupilo disputar o título mundial dos médios, versão Associação Mundial de Boxe, no início do ano que vem com o japonês Ryota Murata.

“Foi o assunto nesta segunda-feira aqui na academia”, disse Esquiva, que treina na Califórnia. “O Robert gostou muito, ele viu a luta do Murata e falou que ganho fácil, porque o Murata tem apenas força e muita preparação física.”

Robert Garcia analisou o duelo emque Murata venceu o camaronês Hassan N’Damm e ficou com o cinturão mundial. “Ele (Robert) falou que preciso ficar de três a quatro meses treinando com ele. Vamos estar preparados. Tenho mais boxe do que o Murata”, afirmou Esquiva, durante o “Programa do Baldo” no facebook.

Esquiva volta a lutar dia 3 de novembro, na Flórida, quando terá pela frente o espanhol Jose Miguel Fandino. Será a 19ª luta do medalhista de prata em Londres-2012, que continua invicto.