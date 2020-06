Técnico de Esquiva Falcão considera possível Manny Pacquiao vencer GGG

Não é impossível Manny Pacquiao vencer GGG. Esta é a opinião de Robert Garcia. Em entrevista ao repórter Elie Seckbach, o técnico do brasileiro Esquiva Falcão apontou as características do filipino que poderiam surpreender o campeão mundial dos médios pela FIB em um futuro duelo.

“A velocidade é o principal trunfo de Pacquiao. Sua mobilidade com as pernas permite que ele consiga entrar e sair do raio de ação de GGG e ainda aplicar uma sequência de quatro ou cinco golpes”, afirmou Garcia, que relembrou o que Pacman fez com Antônio Margaritohá dez anos.

“Lógico que o tempo prejudica e Pacquiao não é o mesmo de 2010, mas ele sabe o que precisa ser feito para encarar adversários grandes como GGG. Frente a Margarito, ele teve uma de suas maiores atuações.”

Os rumores de uma luta entre Pacquiao e GGG cresceram depois que o técnico Freddy Roach, que cuida de Pacquiao, afirmou que o filipino estaria interessado em “desafios maiores” no seu fim de carreira. Pacquiao está com 41 anos.