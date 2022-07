Técnico quer Anthony Joshua mais agressivo: ‘Você precisa machucar Usyk. Ser malvado no ringue’

crédito: ESPN

Há quase dois meses como treinador de Anthony Joshua, Robert Garcia afirmoi, neste sábado, quer planeja seu pupilo mais agressivo para a revanche de 20 de agosto, diante de Oleksandr Usyk, na Arábia Saudita. ‘Ele precisa machucar Usyk’, disse o técnico norte-americano. Estarão em disputa os cinturões mundiais da AMB, FIB e OMB

“Sabe de uma coisa? Acho que ele não estava preparado para vencer a luta. Pelo que ele me disse, ele estava apenas pensando em ir todos os 12 rounds. Ele nunca pensou: ‘Eu tenho que vencer isso. Eu não preciso de 12 rounds. Isso faz uma grande diferença”, disse Garcia ao site Secondsout. “Agora, ele está pensando em vencer e pensando em machucar alguém. Isso é o mais importante. Ele precisa estar confiante com seu time.”

O treinador confia que o britânico vai estar em sua melhor forma. “Semana a semana, vemos muitas melhorias em Anthony Joshua. Ele vai ficar cada vez melhor, então quando a luta chegar, ele estará 100% pronto. Ele tem que estar com um time que quer que ele vença, que ele tenha um bom desempenho e que ele seja um pouco mais forte. Acho que é isso que eu trago. Estamos pressionando ele para ser agressivo, para ser um cara malvado no ringue, para machucar qualquer um na frente dele. Ele tem feito isso ultimamente, e estou muito feliz e satisfeito com a forma como as coisas estão indo.”