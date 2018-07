Terence Crawford é o substituto de Manny Pacquiao?

Aos 38 anos, Manny Pacquiao, astro do boxe internacional, está prestes a anunciar sua aposentadoria. Campeão em oito categorias, o filipino ocupa um cargo no Senado de seu país e sonha com a presidência da República.

Com Pacquiao, Bob Arum, dono da empresa Top Rank, ganhou centenas de milhões de dólares. O lendário empresário busca um substituto para sua “galinha dos ovos de ouro”. E o nome mais cotado para ocupar a vaga é do norte-americano Terence Crawford.

Crawford, de 30 anos, soma 32 vitórias consecutivas (23 nocautes) e unificou os cinturões na categoria dos meio-médios-ligeiros (até 63,503 quilos). “A partir de 2018, temos uma relação de grandes desafios para Crawford”, disse Bob Arum, de 85 anos, com um entusiasmo de dar inveja.

O plano de Arum é ambicioso. Crawford vai subir para os meio-médios (66,678 quilos) e terá na sua mira o ex-campeão mundial Danny Garcia, além dos atuais campeões Keith Thurman, Errol Spence Jr.

“Com a aposentadoria de Floyd Mayweather e Andre Ward, eu sou o melhor do mundo libra por libra”, disse Crawford, dono de grande habilidade para lutar tanto como destro como canhoto. “Estou preparado para enfrentar todos os obstáculos.”